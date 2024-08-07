Прятал лицо от камер: актер Зак Эфрон впервые после госпитализации появился на публике

Недавно актер Зак Эфрон был экстренно госпитализирован во время отдыха на вилле в Испании. Звезда фильма «Папе снова 17» ударился о дно бассейна во время купания и потерял сознание. Теперь артист впервые после случившегося вышел в свет. Об этом сообщает издание TMZ и публикует кадры со знаменитостью.

Зак Эфрон был замечен на выходе из частного самолета в аэропорту в Майами. Актер вернулся в США после отдыха на Ибице, его сопровождала группа людей. Артист был одет в белое худи, темно-зеленые шорты и лоферы. Примечательно, что он предпочел скрыть лицо от папарацци с помощью кепки, солнцезащитных очков и черной маски.

Напомним, рано утром 3 августа Зак Эфрон вместе с друзьями отправился купаться в бассейн на Ибице и нырнул слишком глубоко. В результате актер ударился о дно и захлебнулся, поскольку в легкие попало большое количество воды. Как утверждают инсайдеры, артист даже на мгновение потерял сознание. Сотрудники виллы помогли ему выбраться из воды и доставили его в больницу, откуда его выписали уже через несколько часов.

На следующий день после произошедшего Зак Эфрон вышел на связь с поклонниками в соцсети и поделился свежим фото с домашней тренировки, сделанным после инцидента. Актер поблагодарил подписчиков за поддержку и заявил, что сейчас он «счастлив и здоров».

Зак Эфрон известен своими ролями в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», фильмах «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения», «Красивый, плохой, злой» и других картинах.

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