«Это было так неприятно»: Кейт Уинслет высказалась о поцелуе с Ди Каприо в «Титанике»

Актриса Кейт Уинслет прокомментировала сцену поцелуя с Леонардо Ди Каприо в «Титанике». Звезда неожиданно заявила для шоу на YouTube-канале журнала Vanity Fair, что она напомнила ей «ночной кошмар.

Фильм «Титаник» является культовым и до сих пор вызывает восхищение у фанатов. Главные герои были красивыми и идеально подходили друг другу. Как оказалось, та самая сцена поцелуя была не такой романтичной, как всем показалось. Правду раскрыла Кейт Уинслет.

Для начала женщина отметила, что каждая молодая девушка в мире хотела, «чтобы Леонардо Ди Каприо ее поцеловал». Но они не догадываются, как именно шли съемки.

Оказалось, что у актеров на лице было много грима – девушка должна была быть с белым лицом, а ее кавалер – загорелым. Они снимали поцелуй в труднодоступном месте, так что туда не могли залезть визажисты. Из-за этого Кейт пришлось прятать кисти и спонжи для макияжа, чтобы в перерыве поправлять грим себе и партнеру. Это происходило после каждого дубля.

«В итоге я выглядела так, будто облизала плитку шоколада», — призналась звезда.

Актриса вспомнила, что Ди Каприо постоянно смеялся из-за того, что на нем оставались отпечатки ее грима. Кроме того, девушке было очень тяжело из-за одежды, она отметила, что «не могла дышать в этом чертовом корсете». Про поцелуй она высказалась коротко.

«Боже, это было так неприятно», – заявила актриса.

Кейт добавила, что съемки той самой сцены стали для них с Леонардо «ночным кошмаром».

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