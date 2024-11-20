45-летняя бывшая супруга Тома Круза продемонстрировала внешность без макияжа

Голливудская актриса Кэти Холмс отправилась на прогулку по Нью-Йорку без макияжа. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее снимки.

Для выхода в свет 45-летняя бывшая супруга Тома Круза предпочла винный свитер и атласные брюки, серую джинсовую куртку и бело-золотые балетки. Волосы знаменитость распустила и отказалась от макияжа.

В ноябре 2006 года Том Круз официально узаконил свои отношения с Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у пары родилась дочь Сури. В 2012-м звезды расстались. Позднее актриса назвала официальной причиной разрыва увлечение супруга сайентологией.

Ранее выяснилось, что Том Круз решил тратить все свои гонорары на саентологию. Уточняется, что из-за регулярных пожертвований банковский счет звезды в настоящий момент «немного пуст» несмотря на то, что с середины 1990-х Том получает порядка 20 млн долларов за киноленту. Вдобавок, как рассказал, в последнее время артист активно теряет друзей из-за его повышенной занятости.

Также мы писали, что Кэти Холмс нарвалась на критику, появившись на публике в рваной кофте.