45-летняя Кэти Холмс нарвалась на критику, появившись на публике в рваной кофте: сравнили с нищей

В Сети раскритиковали стиль 45-летней актрисы Кэти Холмс после ее нового появления на публике. Звезда вышла на прогулку в рваной разноцветной кофте, из-за чего ее сравнили с нищей. Фото публикует Daily Mail.

Папарацци подловили знаменитость в Нью-Йорке. Кэти шла по улице в повседневном образе со стаканом кофе в руках. На ней были джинсы оверсайз, кофта с граффити, а на ноги она обула белые кроссовки. Наряд она дополнила большой сумкой и черными очками. Волосы актриса оставила распущенными.

Несмотря на то, что Холмс выглядела свежо и даже улыбалась, хейтеры остались недовольны ее внешним видом. В комментариях они отметили, что в таком образе не стоит выходить из дома, так как он говорит об отсутствии денег. Один из пользователей и вовсе заявил, что видит в Кэти человека, сдающего бутылки, найденные на мусорке.

К слову, Кэти нередко критикуют за ее стиль. В обычной жизни она даже редко красится, и это каждый раз становится причиной насмешек хейтеров. В начале августа ее назвали бабушкой, когда увидели ее лицо без косметики.

Ранее актер Роберт Паттинсон появился на публике с полугодовалой дочерью.