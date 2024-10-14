43-летняя Меган Маркл вышла в свет в украшении принцессы Дианы. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Меган Маркл стала гостьей мероприятия Girls Inc. of Greater Santa Barbara. Для выхода в свет Меган надела голубую рубашку от Marie Marot X J.Crew, белые брюки и бежевые лодочки. Также она подобрала в тон обуви ремешок Ralph Lauren, распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Ее образ завершили золотые часы Cartier Tank Française, которые носила принцесса Диана. Сыновья Дианы унаследовали украшение после ее смерти.

Мероприятие организовано компанией, деятельность которой направлена на улучшение отношений следующего поколения с технологиями. Также организация учит девушек, как быть «сильными, умными и смелыми». Во время встречи Меган назвала себя «одной из самых запугиваемых в мире».

Ранее инсайдеры рассказали об опыте работы с Меган Маркл. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Деми Мур раскрыла подробности состояния тяжелобольного Брюса Уиллиса.