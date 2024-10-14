«Болезнь — то, чем она является»: Деми Мур раскрыла подробности состояния Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур рассказала о состоянии тяжелобольного Брюса Уиллиса на вручении награды. Кадры с Международного кинофестиваля были опубликованы в Сети.

13 октября в Хэмптоне состоялся Международный кинофестиваль, во время которого Мур вручили премию за достижения в актерской карьере. Поднявшись на сцену, Деми заговорила о тяжелобольном Уиллисе. По словам Мур, она навещала Брюса два дня назад. На данный момент он находится в стабильном состоянии.

«На данном этапе он стабилен. Болезнь — это именно то, чем она является. И я думаю, что нужно по-настоящему принять то, что это такое. Я всегда призываю просто принимать близких такими, какие они есть. А когда вы держитесь за прошлое, пытаетесь жить тем, что было раньше, я думаю, что это проигрышная игра», — высказалась знаменитость.

Завершив речь о состоянии Брюса, Мур заговорила о своей карьере и значимых ролях.

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