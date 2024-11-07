Пока Кейт Миддлтон лечится, принц Уильям посетил церемонию Earthshot Prize с Хайди Клум

Принц Уильям появился с актрисой Хайди Клум на церемонии Earthshot Prize. Знаменитость составила ему компанию, пока супруга Кейт Миддлтон лечится.

Об этом сообщает Woman.ru.

Принц Уильям в одиночестве отправился в тур по ЮАР, поездка продлится пять дней. 6 ноября в Кейптуане прошла премия Earthshot Prize – он учредил ее во время одного из своих визитов. Наследник британского престола лично посетил мероприятие в этом году.

Он появился в клетчатом костюме и голубой рубашке с браслетом из бисера с надписью «папа». Перед началом премии принц рассказал, что у его супруги все хорошо. Он выразил надежду, что Кейт смотрит вручение и подбадривает мужа.

Вместо Миддлтон компанию принцу Уильяму составила актриса Хайди Клум. Она была в длинном платье оранжевого цвета. На мероприятии присутствовали и другие звезды, в частности, Нина Добрев и Билли Портер.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к возможной смерти короля Карла III.