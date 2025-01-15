43-летняя актриса Джессика Альба вышла в свет после новости о разводе с мужем. Снимки знаменитости были опубликованы в Сети.

В начале 2025 года стало известно о разводе Альбы с мужем, с которым она прожила в браке 17 лет. После новости о смене семейного положения артистку заметили на улице в расслабленном образе. На ней были свободные синие джинсы, бежевый свитер, серая куртка и белые кеды. Знаменитость улыбалась фотографам, не скрывая отсутствие обручального кольца. При этом она отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Известно, что Альба шла на встречу с подругой. Приятельницы встретились в одном из местных кафе.

Ранее инсайдер назвал истинную причину развода Джессики Альбы с мужем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что София Вергара спровоцировала слухи о романе с экс-бойфрендом Шакиры. Артистку сняли в ресторане с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.