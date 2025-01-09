Инсайдер назвал истинную причину развода Джессики Альбы с мужем

Одна из самых крепких пар Голливуда, Джессика Альба и Кэш Уоррен, объявили о разводе после 16 лет брака. Причиной расставания супругов стала не измена, как ранее писали в СМИ, а угасание чувств.

Близкие к окружению пары источники рассказали TMZ, что развод пары не вызван драмой. Причина расставания банальна: Джессика и Кэш утратили друг к другу романтические чувства.

Однако актриса и продюсер хотят продолжить общение ради воспитания общих детей. Они надеются уделять им столько же внимания, как и во время совместной жизни.

Уоррен и Альба познакомились на съемках «Фантастической четверки», где актриса сыграла одну из главных ролей. Кэш тогда работал помощником режиссера картины. В 2007 году возлюбленные обручились, а после сыграли скромную свадьбу в Беверли-Хиллз. У экс-супругов есть трое детей: 16-летняя Онор, 12-летняя Хейвен и 7-летний Хейс.

Напомним, в Сети появился слух, что Альба изменила мужу с итальянским продюсером, но, по всей вероятности, актрису связывают с ним только деловые отношения.