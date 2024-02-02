42-летняя певица Бритни Спирс пригрозила Джастину Тимберлейку судом. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог артистки.

В 2002 году Бритни и Джастин объявили о расставании, и с тех пор знаменитости не могут помириться. Не так давно Спирс сделала первый шаг к примирению и публично извинилась перед экс-избранником, однако Джастин решил поступить иначе. Во время своего концерта певец заявил, что хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы «не извиняться». Узнав об этом, Спирс записала гневное обращение.

В ее личном блоге появился танец в красном платье. Бритни сопроводила публикацию угрозами о судебных разбирательствах.

«Кто-то говорит обо мне гадости на улицах. Хочешь довести это до суда или пойдешь домой плакать к маме, как в прошлый раз? Мне не жаль», — заявила артистка.

Ранее Джастин Тимберлейк спел хит Cry Me a River в ответ на извинения Бритни Спирс. Подробности смотрите в этой статье.

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