41-летняя звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс впервые станет мамой. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на эфир передачи «Jimmy Kimmel Live».

Слухи о том, что актриса находится в положении, появились еще во время съемок шоу. Тогда журналисты сфотографировали Элизабет и распространили по Сети ее снимки. На кадрах был заметен округлившийся живот знаменитости. В эфире шоу звезда сериала «Рассказ служанки» подтвердила беременность.

Ведущий передачи задал актрисе вопрос: «Вы беременны, или просто невероятно преданная своему делу актриса?». Элизабет лаконично ответила: «И то, и другое».

К слову, знаменитость не относится к числу тех, кто делится подробностями о личной жизни. Вот почему она не стала раскрывать, кто отец ее первенца.

«Мне повезло. Все идет хорошо», — резюмировала актриса.

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