Модель София Ричи впервые станет мамой

Модель София Ричи не стала скрывать, что беременна от 30-летнего Эллиота Грейнджа. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Vogue.

В новом интервью знаменитость сообщила о беременности от 30-летнего супруга. По словам Софии, о своем интересном положении она узнала на ранних сроках. Тогда модель находилась в Милане на показе, во время которого она почувствовала ухудшение здоровья. Сперва Ричи никак на это не отреагировала. Однако спустя несколько дней она сделала тест на беременность, который показал «едва заметные полоски».

«Когда мы сделали еще три теста, все они были положительными. Муж был взволнован, мы оба расплакались», — высказалась знаменитость.

По словам Софии, она не спешила сообщать родственникам радостную новость.

На данный момент модель находится на 6 месяце беременности. Поскольку ребенок растет быстро, то дата родов Ричи «немного туманна».

Отметим, что София станет мамой впервые.

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