40-летняя жена Алека Болдуина вышла в свет в кожаном платье за 62 тысячи рублей. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Нью-Йорке состоялся гала-вечер Ripple of Hope фонда Роберта Ф. Кеннеди. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и 66-летний актер с женой. Для выхода в свет Хилария выбрала платье от L’agence с золотыми пуговицами и поясом. Ее наряд выполнен из мягкой веганской кожи и стоит 62 тысячи. Также образ дополнили туфли Versace и клатч Chanel.

Алек отдал предпочтение классическому стилю, надев черный костюм и белую рубашку.

Пара воспитывает семерых общих детей.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин отпраздновал Хэллоуин с супругой и детьми в одинаковых нарядах. Подробности читайте в этой новости.

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