Неизлечимо больная Селин Дион снялась в красном платье и туфлях с петухами

На кадрах 56-летняя Дион запечатлена в красном блестящем платье с пайетками на фоне новогодней елки. На ногах у певицы надеты туфли на каблуках в виде петухов. Звезда сделала макияж с черной подводкой и украсила уши серьгами.

Синдром мышечной скованности, не поддающееся лечению аутоиммунное неврологическое заболевание, Дион диагностировали в 2022 году. Оно поражает центральную нервную систему и проявляется в неконтролируемых спазмах мышц. Как сообщается, из-за болезни исполнительницы была вынуждена отменить более 40 выступлений.

Ранее жена российского певца Александра Буйнова назвала «сволочами» тех, кто распространяет слухи о его болезни.