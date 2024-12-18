ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 декабря 2024, 17:07
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Неизлечимо больная Селин Дион снялась в красном платье и туфлях с петухами

Неизлечимо больная Селин Дион снялась в красном платье и туфлях с петухами

© Poitout Florian/ABACA/Abaca/East News

Певица Селин Дион, страдающая от редкого неизлечимого недуга, показала новый наряд. Фотографии исполнительница опубликовала в социальных сетях.

Неизлечимо больная Селин Дион снялась в красном платье и туфлях с петухами

© celinedion/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На кадрах 56-летняя Дион запечатлена в красном блестящем платье с пайетками на фоне новогодней елки. На ногах у певицы надеты туфли на каблуках в виде петухов. Звезда сделала макияж с черной подводкой и украсила уши серьгами.

Синдром мышечной скованности, не поддающееся лечению аутоиммунное неврологическое заболевание, Дион диагностировали в 2022 году. Оно поражает центральную нервную систему и проявляется в неконтролируемых спазмах мышц. Как сообщается, из-за болезни исполнительницы была вынуждена отменить более 40 выступлений.

Ранее жена российского певца Александра Буйнова назвала «сволочами» тех, кто распространяет слухи о его болезни.

Источник:Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Калюгин
Теги:
Селин Дион
болезнь
платье