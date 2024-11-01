Алек Болдуин отпраздновал Хэллоуин с супругой и детьми в одинаковых нарядах

Вся семья Болдуина решила повторить образ персонажа из детских книг — путешественника Волли.

В 2012 году Алек Болудин официально узаконил свои отношения с Хиларией Томас. Женщина родила четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь супругов Мария Люсия Виктория появилась на свет в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от фанатов. Жена актера рассказывала, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, вследствие чего они обратились к альтернативному методу.

У Болдуина также есть дочь Айрленд, которая родилась в его браке с актрисой Ким Бейсингер.

Ранее мы писали, что Алека Болдуина окончательно признали невиновным в непредумышленном убийстве.