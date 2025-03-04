Пэрис Хилтон вышла в свет в платье с прозрачным верхом от российского дизайнера

Американская певица, модель и актриса Пэрис Хилтон появилась на публике в платье с «голым» верхом от российского дизайнера. Об этом пишет издание The Blueprint.

44-летняя светская львица посетила мероприятие Motion Picture & Television Fund перед церемонией премии «Оскар». Для выхода в свет манекенщица предпочла наряд Дома моды Юлии Яниной. Артистка позировала перед фотографами в черном бархатном макси-платье с прозрачным верхом, которое было украшено вышивкой с пайетками. Хилтон также дополнила образ блестящими туфлями на каблуках, массивными серьгами с бриллиантами и колье. Актрисе сделали гладкий пучок с прядями у лица и макияж с черной подводкой и персиковой помадой.

В ноябре 2021 года Пэрис Хилтон узаконила свои отношения с бизнесменом Картером Реумом. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество звезд. В январе 2023-го Пэрис Хилтон сообщила о пополнении в семье. Светская львица призналась в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у супругов появилась дочь Лондон.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон устроила грандиозную вечеринку в честь 44-летия.