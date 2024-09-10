38-летняя актриса Линдси Лохан вышла в свет в кружевном черном платье

Актриса Линдси Лохан посетила светский ужин Kering Caring for Women в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала платье из черного кружева. Об этом сообщает People.

38-летняя звезда фильма «Ловушка для родителей» позировала фотографам закрытого мероприятия в облегающем наряде, в котором у нее были открыты плечи. Дополнила образ она украшениями и классическими черными лодочками. Волосы Линдси оставила распущенными.

В беседе с журналистами на ужине актриса поделилась, как живет после рождения ребенка. Она стала мамой в прошлом году. Мальчик появился у нее от мужа Бадера Шаммаса. Его назвали Луай.

«Я думаю, что каждый день – это отдельная веха истории. Каждый день я в восторге от сына и взволнована», - сказала Лохан.

Напомним, что Линдси встречалась с Бадером до свадьбы два года. Оформили отношения они в 2023 году.

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