Cуд запретил крестнику певицы Тейлор Свифт оставаться наедине с матерью

Американская актриса Джейми Кинг, давняя подруга Тейлор Свифт, и ее экс-супруг Кайл Ньюман продолжают судиться из-за опеки над детьми. Об этом пишет издание People.

Судья присудил 49-летнему кинематографисту единоличную физическую опеку над их с Кинг двумя наследниками — 11-летним Джеймсом Найтом, чьей крестной является Тейлор Свифт, и 9-летним Лео Темзом.

Детям запрещается видеться с матерью без присмотра третьего лица до того момента, пока артистка не завершит обязательную программу лечения от наркотическо-алкогольной зависимости длиною в шесть месяцев. В списке людей, утвержденных на роль «надзирателей», оказались мать Кинг, ее сестра и шурин, а также брат Ньюмана. Встречи будут проходить три раза в неделю в определенные часы.

Джейми Кинг и Кайл Ньюман официально узаконили свои отношения в 2007 году и расстались 13 лет спустя. Знаменитость Джейми за последние пять лет неоднократно появлялась в суде вместе со своим бывшим мужем, чтобы урегулировать вопросы опеки.

Ранее стало известно, что любовь к Тейлор Свифт вынудила женщину развестись с мужем.