36-летняя актриса Лашана Линч сообщила, что ждет первенца от Закари Момоха. Зарубежное издание Metro опубликовало свежие снимки знаменитости в интересном положении.

В Нью-Йорке состоялась премьера триллера «День Шакала», которую посетили многие звезды, в том числе и Линч. Актриса вышла на красную дорожку в платье от Ottolinger, которое подчеркнуло ее округлившиеся формы.

«Я хотела, чтобы образ был максимально простым, трогательным и эффектным. Некоторые платья для красной дорожки, хотя они и прекрасны, и сногсшибательны, создают ощущение, будто вы надеваете другую часть себя, тогда как здесь я чувствую, что прославляю женскую фигуру», — высказалась артистка.

Знаменитость не стала называть ни дату родов, ни пол первенца.

Линч прославилась как актриса, сыгравшая первую женщину-агента 007. Также она снималась в таких проектах, как «Женщина-король», «Чудеса» и «Матильда: Мюзикл».

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