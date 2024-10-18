Кейт Миддлтон отказалась от культового обручального кольца принцессы Дианы

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон отказалась от обручального кольца принцессы Дианы. На протяжении многих лет она носила украшение, подаренное ей в день помолвки. Однако после прохождения курса химиотерапии она решила его снять. Об этом сообщает Mirror.

Недавно Миддлтон совершила официальный выход в свет, появившись в Саутпорте. Поклонники отметили, что принцесса Уэльская, несмотря на сложное лечение, через которое прошла, выглядела хорошо. Но многие увидели, что на безымянном пальце сменилось кольцо. Оно уже несколько месяцев не блистает на руке Кейт.

Источник подчеркнул, что причин, почему Миддлтон отказалась от украшения, может быть много. И это не обязательно связано с проблемами в браке. Специалист по ювелирным изделиям Элла Ситрон-Томпкинс отметила, что принцесса Уэльская могла сдать кольцо на чистку или же захотела сменить его на более скромное, которое ей больше подходит по стилю.

«Обычно Кейт Миддлтон выбирает украшения в зависимости от того, какой наряд она решила надеть. Из-за этого она носит как золотые, так и серебряные украшения», - поделилась своим мнением эксперт.

Ранее появилась информация, что Кейт Миддлтон поставила принцу Уильяму ультиматум из-за его поведения на публике.