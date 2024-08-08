36-летняя актриса Блейк Лайвли снялась в колье Элизабет Тейлор за 327 млн рублей. Кадры с фотосъемки были опубликованы в журнале Vogue.

Блейк Лайвли и Хью Джекман появились на обложке нового выпуска американского Vogue. На одном из снимков артистка предстала в образе воровки драгоценностей. Она запечатлена в черном комбинезоне, который подчеркнул фигуру, перчатках и темных очках. Также в ее руке было ожерелье Cartier с алмазами. Когда-то украшение принадлежало Элизабет Тейлор. В 1957 году ей его подарил супруг, который вскоре погиб в авиакатастрофе. Стоимость ожерелья составляет 327 млн рублей.

На другом снимке актриса запечатлена в казино. На этот раз ее нарядили в золотое платье с вырезом декольте. На шее Блейк вновь появилось ожерелье Элизабет.

По словам актрисы, организаторы съемки трепетно относились к винтажному украшению.

«Там были люди с резиновыми накладками на пальцах, а подо мной был пенопластовый коврик на случай, если ожерелье упадет», — высказалась знаменитость.

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