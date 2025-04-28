36-летний актер из «Гарри Поттера» Руперт Гринт тайно стал отцом во второй раз. Руперт рассказал о рождении дочки в соцсети.

В семье 36-летнего актера произошло прибавление. У него и возлюбленной Джорджии Грум родился второй ребенок по имени Голди. Руперт сообщил о пополнении в семье, опубликовав снимок с младенцем, который подписал: «Тайное дитя слегка раскрыто».

Напомним, Руперт и Джорджия уже воспитывают старшую дочь Уэнсдай. В этом году ей исполнится 5 лет.

Актер из «Гарри Поттера» оберегает личную жизнь от внимания публики. Журналисты смогли запечатлеть его со старшей дочкой только через 2 года после ее рождения.

Ранее сообщалось, что сыгравший Рона Уизли актер Руперт Гринт оказался должен налоговой 1,8 млн фунтов. Подробности читайте в этой новости.

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