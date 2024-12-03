Похожую схему использовали The Beatles: сыгравший Рона Уизли актер обманул налоговую на 1,8 млн фунтов

Британский актер Руперт Гринт, прославившийся после съемок в фильмах о Гарри Поттере, задолжал налоговой крупную сумму. Дело в том, что он воспользовался лазейкой в законе и снизил процент отчислений государству, передает The Guardian.

Так, благодаря схеме, которой в свое время воспользовались музыканты The Beatles, Гринт отдал вместо 52% дохода всего лишь 10%. Деньги актер получил с продажи DVD-копий в 2011-2012 годах. Он выручил за это 4,5 млн фунтов через фирму, в которой числится единственным акционером. Вместо личного дохода это деньги были названы приростом капитала. Теперь Руперт должен государству 1,8 млн фунтов.

Этот случай не единственный в жизни Гринта, когда он судится с налоговой. В 2016 году актер уже проиграл дело, после чего его обязали выплатить в казну миллион фунтов.

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