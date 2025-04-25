Жерар Пике расстался с 26-летней Кларой Чиа Марти, с которой изменял Шакире

Футболист Жерар Пике бросил 26-летнюю модель Клару Чиа Марти, с которой изменял певице Шакире.

Спортсмен и мировая звезда прожили вместе 11 лет и родили двух сыновей, но их история любви закончилась громким скандалом.

В 2022 году певица сообщила, что они с Пике разошлись. Выяснилось, что мужчина изменял избраннице с молодой блондинкой, которую в соцсети прозвали «копией Шакиры». Но и их отношения долго не продлились. Об этом сообщает портал Mediaset.

«Мне подтвердили, что Жерар Пике и Клара Чиа расстались, и я немного исследую причины, потому что говорят о третьих лицах, хотя это пока не совсем ясно. Хотя, как вы знаете, в последние месяцы говорили о кризисе в отношениях пары», — заявила Адриана Дорронсоро.

Пользователи Сети возмутились расставанием футболиста, хоть и ранее критиковали его за отношения с молодой красавицей. Теперь они возмущены, что Пике уже якобы успел засветиться на свидании с другой женщиной.

Напомним, что об изменах Жерара Шакира узнала необычным способом. Дело в том, что у них всегда был клубничный джем в холодильнике, но его любила только певица. Когда она вернулась с гастролей, то обнаружила, что банка была наполовину пуста. Тогда она и поняла, что в доме все это время была другая.

Потом Шакира давала интервью и говорила, что пожертвовала карьерой ради отца своих детей. Теперь она направила энергию в творчество. Дети остались с ней.

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