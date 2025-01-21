35-летняя певица Тейлор Свифт вышла в свет в наряде от Chanel за 2 млн рублей. Об этом сообщает Page Six.

Артистка стала гостьей футбольного матча. Для выхода в свет она выбрала образ от Chanel. На ней были черный комбинезон и твидовый кардиган. Певица дополнила наряд поясом из жемчуга и серьгами. Тейлор продемонстрировала одежду из круизной коллекции бренда 2024/2025, стоимость которой составляет 22 тыс. долларов (2,3 млн рублей).

Также знаменитость сделала легкую укладку и макияж с красной помадой.

Ранее певица подарила лежащей в больнице фанатке костюм Miu Miu за 549 тысяч рублей. Девушка получила от артистки рубашку, юбку и черную куртку-бомбер. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Илон Маск впервые вышел в свет с 38-летней матерью его троих детей Шивон Зилис.