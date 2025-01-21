Илон Маск впервые вышел в свет с 38-летней матерью его троих детей Шивон Зилис

Миллиардер Илон Маск впервые вышел в свет с 38-летней Шивон Зилис, которая является матерью его троих детей. Пара появилась на инаугурации Дональда Трампа.

20 января в Вашингтоне официально вступил в должность новый президент США. На мероприятии присутствовал Илон Маск, который на протяжении всей «гонки» поддерживал Трампа. Но внимание пользователей привлек не он сам, а его спутница, ведь раньше Шивон никогда не появлялась вместе с бизнесменом на публике.

Зилис познакомилась с Маском, когда искала донора биологического материала. Илон предложил свои услуги, и после этого начались их отношения. В 2021 году женщина родила от миллиардера близнецов с помощью ЭКО, а спустя несколько лет появился на свет их третий ребенок. К слову, всего у Илона Маска 12 детей.

Отметим, что Шивон и Илон о статусе своих отношений не говорят. Но в Сети обсуждают, что раз они вместе вышли в свет, то это может быть официальным заявлением об их романе.

Ранее Илон Маск появился на публике с четырехлетним сыном.