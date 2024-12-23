Тейлор Свифт подарила лежащей в больнице фанатке наряд более чем за полмиллиона рублей

Популярная американская певица Тейлор Свифт подарила фанатке Нае наряд более чем за полмиллиона рублей. Об этом пишет Page Six.

35-летняя знаменитость отправила подарок в больницу, которую посещала ранее. Там лежала фанатка, которая, получив костюм итальянской марки Miu Miu за 5500 долларов (549 тысяч рублей), примерила его на камеру.

На опубликованных кадрах фанатка Свифт снялась в клетчатом комплекте, состоящем из рубашки и расклешенной мини-юбки. Кроме того, артистка также положила для поклонницы черную куртку-бомбер.

«Мне очень понравилось знакомство с тобой на прошлой неделе. Было так весело. Ты сделала мне очень милые комплименты по поводу моего наряда. Приобрела для тебя несколько вещей, которые, надеюсь, ты сочтешь классными. Счастливого Рождества! С любовью, Тейлор», — написала певица в записке, которую вслух прочитала Ная.

Ранее мы писали, что Тейлор Свифт пришла на вечеринку в образе за 4,2 млн рублей.