35-летний боец Конор Макгрегор стал отцом в четвертый раз. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог спортсмена.

Конор стал отцом в четвертый раз. О рождении сына боец сообщил в соцсети. По словам спортсмена, он находился рядом с избранницей во время родов. На данный момент и девушка, и младенец чувствуют себя хорошо.

«Еще один здоровый, коренастый мальчик появился на свет. Ди, ты мой герой», — написал Конор в личном блоге.

Напомним, что Конор Макгрегор и Ди Девлин уже много лет вместе. Несмотря на это, они до сих пор не узаконили отношения. У пары еще трое детей: 6-летний сын Конор, 4-летняя Кроя и 2-летний Риан.

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