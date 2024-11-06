34-летняя певица Тейлор Свифт в мини-шортах поддержала возлюбленного на игре

Певица Тейлор Свифт в мини-шортах пришла поддержать возлюбленного Трэвиса Келси на игре в Канзас-Сити. Снимки знаменитости публикует зарубежный портал Elle.

34-летняя исполнительница примерила стильный образ с ярким макияжем. Она надела черные короткие шорты, топ в тон и высокие сапоги. Сверху звезда накинула куртку с логотипом команды избранника.

Отмечается, что это первая игра Трэвиса, на которую певица пришла после возобновления своего тура Eras. Последние три недели звезда дала несколько выступлений в Майами, Новом Орлеане и Индианаполисе. На одном из концертов спортсмен приехал поддержать возлюбленную.

Напомним, что о романе звезд стало известно осенью прошлого года. Пару несколько раз видели вместе, а после они перестали скрываться и стали показывать чувства на публике. В сентябре папарацци заметили певицу целующейся с избранником. Они знакомы с друзьями друг друга, а поклонники ждут объявления о свадьбе.

Недавно стало известно о том, что Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Ранее мы писали о том, что певица Дженнифер Лопес вышла на публику в мини-шортах люксовой марки.