Дженнифер Лопес вышла в свет в мини-шортах после расставания с Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес вышла на публику в мини-шортах бренда Gucci за $650 (около 65 тысяч рублей). Фото 55-летней знаменитости публикует зарубежный портал Daily Mail.

Исполнительница прогулялась по Нью-Йорку в трендовом образе – на ней был коричневый кардиган от Gucci за $4300 (около 420 тысяч рублей) с воротником из кристаллов.

Также она показала стройные ноги, примерив короткие шорты этого же бренда. Она дополнила образ сапогами в тон марки Saint Laurent. Подобную обувь на шпильке можно приобрести за 1795 евро (примерно 192 тысячи рублей).

Дженнифер взяла с собой коричневую сумочку, солнцезащитные очки и перчатки. Ей сделали макияж с акцентом на губы и собрали волосы в низкий хвост.

Напомним, что певица старается держаться после громкого расставания с мужем Беном Аффлеком. Разрыв двух звезд обсуждают до сих пор. Инсайдеры говорят, что теперь мужчины побаиваются поп-диву и избегают с ней отношений. О Лопес говорят как о властной женщине.

Ранее мы писали о том, что актриса Марго Робби впервые вышла на публику после рождения ребенка. Звезда фильма «Барби» прогулялась с мужем, его матерью и новорожденным сыном в коляске.