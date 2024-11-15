34-летняя актриса Дженнифер Лоуренс подчеркнула беременность готическим платьем. Кадры знаменитости были опубликованы в газете Daily Mail.

В Лос-Анджелесе состоялся показ фильма «Хлеб и розы». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Лоуренс. Актриса вышла в свет, отдав предпочтение образу в стиле total black. На ней были готическое платье из атласа на тонких бретелях и босоножки. Также она надела серебряные серьги, массивное кольцо, распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Наряд Дженнифер подчеркнул ее округлившийся живот.

Известно, что Лоуренс стала продюсером документального фильма, который рассказывает о жизни афганских женщин.

«Этот фильм родился из необходимости, эмоциональной необходимости», — высказалась артистка.

Ранее Макар Запорожский рассказал о съемках с Дженнифер Лоуренс. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 23-летняя модель Кайя Гербер снялась для Vogue в образе домохозяйки 1950-х годов.