«Балагурила изрядно»: Макар Запорожский рассказал о съемках с Дженнифер Лоуренс

Макар Запорожский рассказал, что Дженнифер Лоуренс «балагурила изрядно» на съемках фильма. Актер вспомнил о работе с голливудской звездой в беседе с сайтом «Страсти».

В 2018 году состоялась премьера фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. В проекте принял участие и Запорожский. По словам Макара, он не заметил особой разницы между российскими актерами и иностранными. Запорожский был сосредоточен на роли и съемочном процессе.

«Все относились к процессу с каким-то пиететом, даже внутренним восторгом, были заранее восхищены. Я же, наоборот, как мне кажется, пытался сбить всякий внутренний пафос, чтобы мне ничего не мешало, чтобы я мог не бояться и нагло, внимательно вгрызаться в процесс, в коллег… Не могу сказать, что возымел особенный успех в этом, но план мой был таков, и я его придерживался», — высказался актер.

Несмотря на вовлеченность в работу, ему удалось пообщаться с Лоуренс. По воспоминаниям актера, Дженнифер отличается веселым характером и является большим профессионалом.

«Мы буквально несколько раз общались вне площадки. Меня она не разыгрывала, но балагурила изрядно, с ней весело. Мы скромно и уважительно работали, особо не общались, в основном по делу только. Помню, мы снимали драку в душевых, уже, наверное, 6-й час. Первые несколько часов мы между моторами, чтобы никого не смущать, прикрывались халатиками, полотенчиками, но потом уже перестали прыгать туда-сюда, какой смысл? Все всё видели, кого мы обманываем, зачем продолжаем придавать этому значение? Спустя 6 часов Джен заявляет оператору: «Джерри, предупреждаю, я съела все оливки из твоего салата. Да, и, ребят, принесите кто-нибудь мне вишнёвые мармеладки с буфета, спасибо!». Меня это так умилило! Всё-таки они живые, простые, такие же люди, эти кинозвёзды», — резюмировал Макар.

Полное интервью Макара Запорожского о съемках в кино и продолжении актерской династии читайте здесь.