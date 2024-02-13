33-летняя актриса Марго Робби вышла в свет в сияющей короткой юбке. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

12 февраля 2024 года звезду фильма «Барби» заметили в Западном Голливуде. Для выхода в свет актриса выбрала черный костюм с белыми вставками. Он состоял из укороченного жакета и сияющей короткой юбки. Марго дополнила образ маленькой сумкой от Chanel и черными туфлями на каблуках. Также артистка распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками.

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