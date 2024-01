«Больше не буду так выглядеть»: Селена Гомес перестала скрывать фигуру после набора веса

Певица и актриса Селена Гомес не стала скрывать фигуру в бикини до и после набора веса. Она призналась, что ее тело сильно изменилось за последние десять лет. Снимки были опубликованы в личном микроблоге знаменитости.

На первой фотографии, сделанной в Майами в 2013 году, Селена Гомес предстала в крошечном бикини с зебровым принтом и черными солнцезащитными очками. Второй снимок сделан в Мексике в 2023 году, где артистка находилась на отдыхе на яхте. На этом фото она купалась в белом топе и черных плавках с завышенной талией.

Селена поделилась своими мыслями по поводу изменений во внешности.

«Сегодня я поняла, что никогда больше не буду так выглядеть (как на первой фотографии. — прим. «Страсти»). Я не идеальна, но я горжусь тем, кто я есть. Иногда я забываю, что быть собой — это нормально», — поделилась звезда.

Певица, известная своими отношениями с Джастином Бибером (2010-2018) и кратковременным романом с The Weeknd, в декабре 2023 года призналась в чувствах к музыкальному продюсеру Бенни Бланко. Селена и Бенни работали вместе над песней I Can't Get Enough в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что нового возлюбленного Селены Гомес выгнали с красной дорожки премии «Эмми». Поклонники артистки не удивились этому и сравнили его с бездомным.