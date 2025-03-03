32-летняя Майли Сайрус впервые вышла в свет с молодым избранником Максом Морандо

32-летняя Майли Сайрус впервые вышла в свет с молодым возлюбленным Максом Морандо. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

За рубежом состоялась церемония вручения премии «Оскар», которую посетили многие звезды. Не стала исключением и Майли Сайрус, появившаяся на красной дорожке с 26-летним возлюбленным. Майли и Макс впервые вышли в свет в статусе пары.

Для мероприятия артистка выбрала бестящее черное платье от Alexander McQueen. Ее образ дополнили укладка «Голливудская волна» и кружевные перчатки.

Морандо отдал предпочтение классическому костюму с белой рубашкой и галстуком. Весь вечер он обнимал певицу за талию и не отходил от нее ни на шаг.

Напомним, об отношениях знаменитостей стало известно в 2021 году.

Ранее певица Майли Сайрус заявила, что мать наращивала ей длинные волосы в детстве. Подробности читайте в этой новости.

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