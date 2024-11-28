«Меня изматывали»: Майли Сайрус заявила, что мать заставляла ее наращивать волосы

Певица Майли Сайрус рассказала о том, как в детстве мать наращивала ей волосы. Звезда призналась в подкасте The Good Buy, что ее «изматывала» прическа, но родительница настаивала на самых длинных прядях.

Исполнительница поделилась своими переживаниями. Ее карьера началась еще в детстве, тогда Майли была в образе соседской девчонки с длинными волосами. По словам девушки, ей нравилась длина волос, но жить с ними было не так просто.

«Я люблю длинные волосы, но в моей жизни была эпоха, когда пряди были настолько длинными, что достигали подошвы сапога. Они меня изматывали. Когда нам предлагали сделать меньше 250 капсул, моя мать отказывалась от услуги и просила больше», — цитирует певицу People.

Недавно звезда снялась для журнала W Magazine и появилась на обложке в синем комбинезоне с контрастным поясом. Последние годы она экспериментирует со своей прической, появляясь с длинными и короткими волосами. Сама певица не раз признавалась, что обожает «бунтарский стиль».

Ранее актриса Ноэми Мерлан призналась, что в детстве стала жертвой домогательств.