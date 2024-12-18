32-летнего сына Джека Николсона заметили на свидании с моделью Victoria's Secret

Сын известного актера Джека Николсона сходил на свидание с моделью Сарой Сампайо, которая не раз появлялась на показах Victoria's Secret. Молодые люди были замечены вместе во время отдыха в Аспене.

32-летний Рэй Николсон держал за руку спутницу, которая улыбалась и выглядела немого смущенной. Пара отказалась от комментариев, сообщат зарубежный портал Daily Mail.

Источник отмечает, что звездный наследник стал встречаться с Сарой еще летом 2023 года. При этом актер и его 33-летняя пассия стараются не рассказывать о романе, хоть их и часто видели вместе. Только однажды девушка не выдержала и высказалась о любимом. Она назвала его «невероятным» и похвалила новый фильм, отмечая, что он очень понравился ее друзьям.

Напомним, что кроме сына Рэйа у Джека Николсона есть еще четыре наследника.

Ранее мы писали о том, что актер Леонардо Ди Каприо поддержал идею Аль Пачино о ненависти к браку. Он также поддерживает взгляды Джека Николсона. Звезда обладает извращенным чувством юмора, поэтому находит «забавным» подход их трио к женщинам.

Также стало известно о том, что седого Арнольда Шварценеггера заметили на улице в Нью-Йорке. Пользователи Сети отмечают, что он «постарел на 200 лет».