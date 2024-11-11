Рэпер Канье Уэст захотел супердетей от Бьянки Цензори. Об этом сообщает Woman.ru.

Несмотря на слухи о возможном расставании, рэпер Канье Уэст, судя по возобновившимся совместным выходам на публику с Бьянкой Цензори, расходиться с возлюбленной передумал.

Инсайдеры, знакомые с ситуацией в отношениях между рэпером и моделью рассказывают, что Уэст настроен на рождение детей от Цензори.

«Он всегда хотел больше детей, и одна из причин, по которой он женился на Бьянке, — это ее отличная генетика. Он убежден, что у них будут супердети, и всегда этим хвастается», — рассказал источник.

Сообщается, что 29-летняя Бьянка не против идеи материнства. В случае, если естественным путем ей забеременеть не удастся, девушка согласна на ЭКО.

Ранее мы писали о том, что Канье Уэста и Бьянку Цензори заметили в токийском «Макдональдсе».