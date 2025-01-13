Фанаты Тимоти Шаламе угрожали ему расправой из-за романа с Кайли Дженнер

Фанаты угрожают голливудскому актеру Тимоти Шаламе физической расправой из-за романа с моделью Кайли Дженнер. Об этом пишет Radar.

По данным источника, недавно артист был вынужден усилить охрану. По мнению пользователей, подобное решение связано с тем, что в различных соцсетях обезумевшие фанатки активно обсуждают планы нападения на звезду на красной дорожке. По этой причине ближайшее окружение Шаламе испытывает напряжение.

Усложняет ситуацию новая ролью Шаламе в биографическом фильме о Бобе Дилане. В рамках подготовки к роли актеру передали секретные экземпляры неизданных песен музыканта. Опасаясь мошенников, которые попытались бы их заполучить, артисту приходится тщательнее относиться к собственной безопасности и охране дома в частности.

Напомним, в начале сентября 2023 года стало известно о романе Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и артист сидели в обнимку и целовались.

В начале октября прошлого года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

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