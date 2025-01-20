Фанаты заподозрили Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер

Поклонники заподозрили голливудского актера Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба его девушки, модели и предпринимательницы Кайли Дженнер. Соответствующие комментарии опубликованы на платформе X.

Юзеры обратили внимание на последние выходы артиста. В первый раз знаменитость появился на премьере «Совершенного незнакомца» в Париже в розовой бейсболке и с узким шарфом. Позднее его засняли в приспущенных джинсах и с крошечной сумкой люксового бренда Chanel, когда он раздавал автографы.

Фанаты предположили, что актер мог позаимствовать все эти вещи у бизнесвумен.

«Все это взято из гардероба Кайли. Настолько очевидно», «Да это же сумка ее дочери!», «Сторми начала отдавать Тимоти свои поношенные вещи», — поиронизировали пользователи.

Напомним, в начале сентября 2023 года стало известно о романе Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и артист сидели в обнимку и целовались.

В начале октября прошлого года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее Тимоти Шаламе заметили в нетрезвом состоянии после премьеры в Риме.