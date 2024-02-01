27-летняя звезда сериала «Ривердейл» заявила об облысении

27-летняя звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт рассказала об облысении на фоне депрессии. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети актриса заявила о своем заболевании. Как выяснилось, на фоне депрессии у нее началась алопеция — недуг, при котором развивается облысение. Из-за этого врачи назначили ей терапию красным светом.

«Только что поставили диагноз алопеция в разгар тяжелого депрессивного эпизода», — пожаловалась звезда «Ривердейла».

Лили с грустью добавила, что теперь красный свет, применимый для лечения кожных заболеваний и облысения, стал ее новым другом.

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