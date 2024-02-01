24-летняя дочь рэпера Снуп Догга рассказала, как перенесла инсульт. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

В январе 2024 года стало известно о том, что наследница артиста перенесла инсульт. Тогда девушка со слезами на глазах записала ролик и пожаловалась на плохое самочувствие. На сегодняшний день результаты обследований пришли в норму, вот почему ее уже выписали из больницы.

Девушка сообщила, что она гуляет на улице без посторонней помощи. «Сегодня мой первый день, когда я нормально хожу. Я измотана, но так горжусь собой. Медленно, но верно набираюсь сил», — высказалась наследница артиста.

Ранее рэпер Снуп Догг рассказал о состоянии дочери после инсульта. Подробности смотрите в этой статье.

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