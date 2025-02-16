Отомстила за «кражу» Брэда Питта: Анджелина Джоли обвинила Дженнифер Энистон в провале на «Оскаре»

Американская актриса Анджелина Джоли обвинила свою коллегу Дженнифер Энистон в провале на «Оскаре».

Анджелина сыграла главную роль в фильме режиссера Пабло Ларрейна «Мария», но не вошла в число номинантов на престижную кинопремию.

«Ходило немало слухов о том, что ее роль в "Марии" стала главной в ее карьере, и она была полностью уверена в том, что получит "Оскар". Тот факт, что ее даже не номинировали, для нее просто непонятен. Она верила, что эта роль вернет ее на вершину Голливуда», — рассказал источник с RadarOnline.

По его словам, сначала Джоли обвиняла в неудаче бывшего мужа Брэда Питта, а потом пришла к выводу, что Дженнифер Энистон могла отомстить ей таким образом за то, что 20 лет назад увела Питта из семьи.

«Джоли пришла к выводу, что Голливуд встал на сторону ее экс-избранника, с которым она со скандалом разводилась в течение восьми лет», - заверил собеседник издания.

Анджелина уверена, что Брэд развернул целую кампанию, чтобы выставить ее в неприглядном свете, и Энистон якобы помогла бывшему мужу.

«Прошло 20 лет с тех пор, как Анджелина украла Брэда у Джен, но та все еще не простила ее. И в индустрии слишком много влиятельных людей, которые на стороне Энистон», — заключил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли намерена нанести новый удар по репутации Брэда Питта. Артистка активно набирает сторонников среди звезд Голливуда.