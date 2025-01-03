25-летняя дочь Джонни Деппа заявила, что ее травмировал фильм с участием отца. Об этом сообщает зарубежное издание Harper's Bazaar.

По словам модели, она любит смотреть фильмы с участием отца, поскольку они помогают ей развивать актерское мастерство. При этом есть один проект Деппа, который ее травмировал. Дочь Джонни считает, что кинокартина «Эдвард руки-ножницы» является жестокой.

«Фильмы должны заставлять тебя что-то чувствовать. Но этот меня травмировал. Это не потому, что я думала, что фильм страшный, но потому, что все так плохо относились к герою отца. Меня это так сильно расстроило», — высказалась модель.

Отметим, что сам Джонни не комментировал заявление дочки.

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