Встреча привела в восторг: Дженнифер Лопес застали в неожиданной компании после развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес заметили в неожиданной компании во время отдыха с детьми после развода с Беном Аффлеком. Певицу засняли на горнолыжном курорте с Кевином Костнером, который также расстался с женой в этом году. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостями.

Недавно Дженнифер Лопес уехала из Лос-Анджелеса и вместе с детьми отправилась на рождественские каникулы в штат Колорадо. На отдыхе к знаменитости присоединились ее мать и сестра, а также другие родственники. Однако, как оказалось, певица проводит время не только с близкими людьми. Папарацци застали артистку в компании Кевина Костнера, когда они наслаждались напитками в баре магазина одежды Kemo Sabe в Аспене.

Для выхода в свет певица выбрала удлиненный черный джемпер с новогодним принтом, а под него — облегающий черный комбинезон. Дженнифер Лопес дополнила образ бриллиантовыми серьгами от Chanel и черной ковбойской шляпой. Артистка сделала макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в высокий пучок. Кевин Костнер был одет в черный джемпер с коричневым шарфом.

По информации источников, встреча была неожиданной и привела Дженнифер Лопес в восторг, поскольку она является большой поклонницей сериала «Йеллоустоун», в котором снимался Кевин Костнер. Судя по кадрам в СМИ, певица и актер отлично провели время вместе. Примечательно, что артист также недавно развелся с женой после 18 лет брака.

Напомним, летом этого года подтвердились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». В окружении артистки рассказали, что ее увлечение сериалом «Йеллоустоун» не нравилось ее мужу. Актера беспокоило то, что певица с интересом следила за криминальной историей.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, с кем Дженнифер Лопес встретила Рождество после развода с Беном Аффлеком.