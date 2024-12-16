«Выглядит прекрасно»: внешний вид дочери Джонни Деппа на кинопремьере поразил поклонников

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп появилась на премьере новой киноленты «Носферату» в Лос-Анджелесе и поразила фанатов внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради вышла в свет в воздушном серебристом платье с прозрачной мерцающей накидкой. Образ знаменитости дополнили серьги, укладка и макияж в нюдовых тонах.

Поклонники поспешили похвалить внешний вид 25-летней артистки в комментариях.

«Это лучшее, что я видел за последнее время. Мне нравится ее платье», «Потрясающе!», «Она выглядит прекрасно! И у нее такая красивая улыбка», — поделились юзеры.

Ранее мы писали, что Лили-Роуз Депп появилась на спецпоказе BAFTA в прозрачном платье.