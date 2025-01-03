25-летняя дочь актера Джонни Деппа снялась для журнала в кофте с перьями. Harper's Bazaar опубликовал снимки модели на своем сайте.

25-летняя Лили-Роуз Депп стала лицом нового выпуска журнала. Для обложки модель позировала в кардигане с перьями и черных брюках. Стилисты собрали ей волосы в пучок и сделали нюдовый макияж с акцентом на глаза, прорисовав стрелки.

Также дочка актера позировала в платье от Chanel, костюме с юбкой и черном платье из органзы. Автором съемки стал фотограф Карим Садли.

Ранее Джонни Депп прошел по красной дорожке кинофестиваля в Джидде в черном костюме. Подробности читайте в этой новости.

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