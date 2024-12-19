Джонни Депп прошел по красной дорожке кинофестиваля в Джидде в черном костюме

Американский актер Джонни Депп приехал на кинофестиваль Red Sea International Film Festival в Саудовской Аравии. Видеоролики с голливудской звездой были опубликованы на официальной странице мероприятия в соцсетях.

61-летний Депп появился перед камерами в Джедде в черном костюме и белой рубашке, его шею украшал массивный кулон. Он прошëл по красной дорожке и сфотографировался с рядом других знаменитостей, также приехавших на фестиваль. Помимо Деппа, на показах блистали Оливия Уайлд, Сара Джессика Паркер и Синтия Эриво.

Депп прилетел на Ближний Восток на показ фильма «Моди: три дня на крыльях безумия», его новой режиссëрской работы. Картина посвящена жизни итальянского художника Амедео Модильяни. Главные роли в картине сыграли Риккардо Скамарчо, Антония Депла и Брюно Гуэри.

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