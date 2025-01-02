Невестой стала звезда реалити-шоу: брат Анджелины Джоли Джеймс Хейвен тайно женился

Брат Анджелины Джоли Джеймс Хейвен тайно женился на своей возлюбленной Роми Имбелли в Калифорнии. Об этом звезда реалити-шоу The Real L Word сообщила в личном блоге и поделилась кадрами со свадьбы.

Как оказалось, торжественная церемония состоялась еще 12 августа на пляже в Калифорнии в узком кругу близких, включая отца Анджелины Джоли и Джеймса Хейвена Джона Войта. При этом, по данным Just Jared, сама актриса не присутствовала на свадьбе старшего брата. Роми Имбелли рассекретила радостное событие в соцсети, опубликовав фото и видео с торжества.

На кадрах со свадьбы Джеймс Хейвен предстал в белом костюме, а его избранница — в белом полупрозрачном платье без рукавов в пол. На видео брат Анджелины Джоли и Роми Имбелли, держась за руки, обменялись клятвами верности. Звезда реалити-шоу также откровенно рассказала о свадьбе.

«В 2024 году я вышла замуж за лучшего друга, с которым мы вместе 23 года. Детали нашей истории слишком личные и непростые, чтобы делиться ими сейчас, но я все опишу в своей книге. День нашей свадьбы был таким интимными, совсем как когда клятвами обменивались наши родители», — поделилась Роми Имбелли, добавив, что они с мужем планируют устроить более масштабное торжество позднее.

В январе 2024 года Джеймс Хейвен в подкасте 90who10 дал редкий комментарий об отношениях со знаменитой сестрой. Актер признался, что после расставания Анджелины Джоли с Брэдом Питтом он сосредоточился на заботе о детях пары. Он заявил, что считает своим долгом «защитить» их на фоне скандального развода артистов и их публичного выяснения отношений.

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт столкнулся с братом и отцом Анджелины Джоли на свидании с девушкой.