24-летняя дочь Снуп Догга перенесла инсульт

24-летняя дочь рэпера Снуп Догга Кори Бродус перенесла инсульт. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на личный блог девушки.

24-летняя Кори Бродус сообщила о своей госпитализации. В личном блоге наследница популярного рэпера поделилась кадрами из больницы. Как выяснилось, девушка перенесла инсульт. Кори не сдержала слез, когда узнала о своем диагнозе. Она не понимает, чем могла заслужить ухудшение здоровья.

«У меня случился тяжелый инсульт. Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это?» — с грустью высказалась девушка.

На данный момент артист никак не комментировал госпитализацию дочки.

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